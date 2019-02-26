Кабмин изменил правила работы зарубежных спутниковых систем в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, меняющее правила работы российских операторов с иностранными спутниковыми системами в России. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В постановлении отмечается, что российский оператор связи, использующий иностранную спутниковую систему, обязан формировать российский сегмент указанной системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования. При этом весь трафик, формирующийся абонентскими станциями (терминалами) на территории РФ, включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории РФ.

Документ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.