Косачев: авиарейсы из РФ на курорты Египта скоро могут возобновить в полном объеме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиаперелеты из России на популярные курорты Египта могут быть восстановлены в полном объеме уже в ближайшее время. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта в России Ихабом Насром.

"Сейчас авиаперелеты, во всяком случае на маршруте Москва - Каир, восстановлены в полном объеме. На других популярных маршрутах дело уже близко к тому, чтобы также эти маршруты восстановить в полном объеме в соответствии с интересами сторон", - сказал Косачев.

Как заявил в конце января в Каире журналистам замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, никакого дедлайна в решении вопроса о возобновлении чартерных авиаперелетов из России на курорты Египта нет, однако Москва и Каир заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно скорее. Он заметил, что даже в отсутствие чартеров значительное число российских туристов посещают курорты Египта через третьи страны.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада.