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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Юсупов обратился с заявлением на Калви к генералу ФСБ Ткачеву и генералу СК Краснову

Как следует из материалов дела, ФСБ провела проверку по заявлению и передала материалы в СК для возбуждения дела по статье "Мошенничество"
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову. Это следует из материалов дела, оглашенных во вторник в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест двух фигурантов дела.

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"Заявление от Юсупова Шерзода на имя генерала ФСБ Ткачева и генерала СК Краснова", - зачитала судья, оглашая материалы дела. Как следует из материалов дела, ФСБ в течение пяти дней, с 7 по 12 февраля, провела проверку по заявлению и передала материалы в СК для возбуждения дела по статье "Мошенничество".

Майкл Калви ранее обвинил Юсупова и другого акционера "Восточного" Артема Аветисяна в попытке решить корпоративный спор путем уголовного преследования. Калви заявил, что в Третейском суде Лондона находится его иск против Аветисяна по факту вывода средств из банка "Юниаструм", который прошел процедуру слияния с "Восточным".

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РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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