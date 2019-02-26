Минтранс РФ предупредил Киев о последствиях расторжения договора по Азову

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Расторжение Украиной договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря нанесет ущерб всему международному судоходству. Об этом заявил во вторник журналистам замминистра транспорта РФ руководитель Росморречфлота Юрий Цветков в кулуарах межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии в Астрахани.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Украина готовится разорвать договор с Россией по Азовскому морю. По его словам, это может произойти в обозримом будущем, когда после у Украины "будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу".

"Разрыв [договора] отбросит нас назад, будет правовой вакуум, который не в интересах прежде всего людей, пользователей, мореплавателей, не только российских или украинских - это вообще касается всего международного судоходства. Если будет расторгнут [договор] - это будет серьезный удар со стороны наших соседей по международному судоходству", - сказал Цветков.

Договор о сотрудничестве в использовании Азова

Ранее украинский МИД опасался, что разрыв договора с РФ по Азову может привести к новому территориальному спору между странами.

В феврале 2018 года Киев подал иск против РФ в Международный арбитраж по морскому праву в связи с тем, что, по мнению украинской стороны, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Еще одним поводом для дискуссии по разрыву договоренностей по Азову стал инцидент с украинскими кораблями в Азовском море 25 ноября, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Как отмечают эксперты, это фактически разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ признает воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, что позволяет двум государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.