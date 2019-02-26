ТПП РФ предложила выдавать цифровые подписи на уровне МФЦ всему населению страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цифровые подписи нужно выдавать всему населению России в отделениях банков, МФЦ, в почтовых отделениях. Такое мнение высказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Максим Фатеев в ходе Московского цифрового форума.

"Все больше населения выходит на уровень взаимодействия с цифровыми сервисами - от "Госуслуг" до электронной торговли. Наше предложение в том, чтобы на уровне МФЦ, отделений банков для начала с госучастием, отделений "Почты России", получение цифровой подписи было бы доступно всем гражданам России", - сказал он.

По словам Фатеева, пенсионеры, социально незащищенные группы населения должны получать цифровые подписи бесплатно.

"На наш взгляд, это не так сложно и дорого для государства сделать, но то, что основная масса населения будет вовлечена во все процессы, это поможет властям и российскому бизнесу более доверительно относиться друг к другу", - отметил вице-президент ТПП.

Московский цифровой форум проходит в Москве 26 февраля 2019 года в Цифровом деловом пространстве. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизации малого бизнеса, цифровой медицины и других направлений.