"Газпром нефть" увеличила продажи битумов в 2018 году на 11,5%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" - оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - в 2018 году реализовала 2,5 млн т битумных материалов, что на 11,5% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

"Продукция компании активно использовалась при строительстве ключевых дорожных объектов России, в том числе для развития и совершенствования транспортной инфраструктуры городов, принимавших матчи Чемпионата мира по футболу", - уточняют в компании.

"Газпромнефть - Битумные материалы" также продала 202 тыс. т модифицированных битумов и битумопроизводных продуктов, увеличив результат 2017 года на 35%.

Больше всего компания нарастила объемы поставок битумных материалов в Южном федеральном округе - на 28%. Это произошло за счет того, что в 2018 г. "Газпромнефть - Битумные материалы" приступили к формированию собственной битумной терминальной сети, первым активом которой стал приобретенный производственно-логистический терминал в Ростовской области в г. Сальск.

"Стратегия развития битумного бизнеса "Газпром нефти" предусматривает расширение географии реализации и рост объемов продаж модифицированных битумов, повышающих качество и срок службы дорожного покрытия. Для достижения этих целей мы апробируем и внедряем лучшие международные практики и технологические проекты, повышающие эффективность производственных и логистических процессов. Также компания активно развивает научно-исследовательскую деятельность и оказывает всестороннюю экспертную и техническую поддержку участникам дорожно-строительной отрасли", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов, слова которого приводятся в пресс-релизе.