ВТБ оценил убытки от потери контроля над украинской "дочкой" в 17,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ оценил убытки от потери контроля над украинской "дочкой" в результате отзыва у нее лицензии Нацбанком Украины в 17,3 млрд рублей, следует из отчета банка.

"В ноябре 2018 года Национальный банк Украины признал Банк ВТБ (Украина) несостоятельным, в декабре банковская лицензия кредитной организации была отозвана. Убыток от прекращения деятельности дочерней компании составил 17,3 млрд рублей", - говорится в отчете.

В декабре 2018 года Нацбанк Украины (НБУ) отозвал лицензию украинской "дочки" ВТБ. До этого, в ноябре, регулятор признал банк неплатежеспособным. Свое решение Нацбанк тогда обосновал "отсутствием реальных действий со стороны владельцев" по повышению объема ликвидности и нарушением требований банковского законодательства страны.