ФАС рассмотрит 25 марта дело о сговоре между крупными трейдерами на топливном рынке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет рассмотрение дела в отношении компаний "Солид-Товарные рынки" и "А-Ойл" в конце марта, сказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

"Дело [о картельном сговоре в отношении нефтетрейдеров] будет рассматриваться в ФАС 25 марта. Но 25-го вряд ли будет что-то интересное, оно будет уже ближе к апрелю-маю", - сказал он.

"У нас есть подозрения, что был ряд фиктивных сделок между собой, которые приводили к повышению цены. Это были конкретные сделки, по которым проходили сделки по продаже и перепродаже товара, которые приводили к возможности поднятия цены", - пояснил он причину претензий ФАС. Цариковский затруднился пояснить, о каком конкретном периоде времени идет речь, сказав лишь, что "это не разовые сделки, схематическое поведение", имевшие место в 2018 году.