Москва и Петербург могут присоединиться к пилотному проекту по электронным визам

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург могут войти в пилотный проект по выдаче электронных виз иностранцам, которые будут приобретать туристические услуги на создающейся сейчас новой электронной площадке. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин в кулуарах Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

Минэкономразвития РФ ранее анонсировало создание туристического маркетплейса для иностранцев, приобретая услуги на котором можно будет оформить электронную визу в Россию. Сейчас граждане некоторых стран могут оформить электронную визу, прибывая во Владивосток, при этом нацпроект "Международная кооперация и экспорт"предполагает распространение такой практики на Калининград.

"Мы исходим из того, что у нас есть для въездного туризма и так три региона, которые активно привлекают турпоток - Москва, Петербург и Владивосток. Исходя из этой логики, мы видим, что, если настраивать работу по администрированию, цифровизации, можно работать именно с этими регионами, потому что они могут дать больший эффект. С точки зрения готовности [присоединиться к проекту] - это достаточно крупные города с хорошими административными возможностями, они смогут в большей степени справиться с теми задачами, которые стоят", - сказал Галкин.

Калининград также может войти в пилот, отметил он. При этом говорить о сроках создания электронной площадки для иностранных туристов пока рано. Предполагается, что на ней можно будет приобрести туры продолжительностью 8-10 дней. Возможно, в проект включат круизные туры по Волге и Каспию, сообщил замминистра, выступая на форуме.