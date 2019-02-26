Торговая сеть Metro запустила онлайн-магазин в Москве и области

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Торговая сеть Metro и сервис доставки Instamart запустили пилотный онлайн-магазин для Москвы и Московской области. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Центр оптовых продаж Metro и сервис онлайн-доставки Instamart запустили пилот проекта по интеграции онлайн-магазина на сайт торговой сети. С 26 февраля клиентам из Москвы и нескольких районов Московской области стала доступна возможность заказать продукты с доставкой на дом прямо с сайта", - говорится в сообщении.

Пилотный этап призван лучше выявить потребности аудитории и отработать модель взаимодействия двух компаний. В дальнейшем проект сможет повысить удобство клиентов при заказе продукции, отмечается в релизе.

"С учетом широкой географии присутствия Metro мы рассчитываем, что успешная апробация проекта в Москве позволит в короткие сроки перенести эту технологию взаимодействия в регионы. Это позволит Instamart при поддержке Metro стать ведущим федеральным игроком в области доставки продуктов", - цитируются слова основателя сервиса Instamart Пётра Федченкова.