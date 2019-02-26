Путин обсудит с главой "Новатэка" Михельсоном реализацию проектов компании

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с главой компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном и обсудит с ним реализацию крупных проектов компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства "сегодня день работы в Москве". "Сегодня у него ряд встреч внутреннего характера, в том числе будет совещание с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что "компания важная, Путин лично держит в поле зрения стремительный процесс развития компании, известных, крупных мегапроектов". "Поэтому сегодня будет обстоятельный разговор, он будет публичный", - резюмировал Песков.