Власти Крыма планируют приватизировать "Массандру"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют провести приватизацию винодельческого предприятия "Массандра", сообщил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что 22 февраля было опубликовано распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева о передаче объединения "Массандра" от Управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым.

"Безусловно, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается, потому что конкуренция в этой сфере высока и потребность инвестициях очень большая, - сказал Константинов.

По словам спикера Госсовета, сейчас предстоит принять решение о включении предприятия в план приватизации и провести оценку его стоимости.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников.

В состав "Массандры", кроме головного завода, входит восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.