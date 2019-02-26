Песков заявил, что Путин никак не может вмешиваться в дело Калви

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не может влиять на расследование дела Baring Vostok, в ходе которого арестован основатель фонда Майкл Калви. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также призвал не делать обобщающих выводов относительно влияния самого этого дела на инвестиционный климат в России.

Представитель Кремля подтвердил, что Путину было доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении Калви и остальных фигурантов. "Безусловно, президенту доложено об этом письме, президент также информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни", - сказал он. "Дело резонансное, оно находится в следственных органах на особом контроле", - отметил Песков.

"Президент никоим образом не может вмешиваться в следственные действия", - добавил он.

Комментируя слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о негативном влиянии действий силовых структур в рамках дела фонда Baring Vostok на инвестиционный климат в России, призвал не делать обобщающих выводов. "Здесь вряд ли можно говорить системно, это вопросы, связанные с соблюдением законности, это те вопросы, которыми должны заниматься силовики, а, с другой стороны, здесь нужно и можно говорить только на основании конкретных дел, конкретных кейсов. Какие-то обобщения вряд ли здесь возможны", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил о том, что "до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно".