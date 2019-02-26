Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в 2018 году выросла на 44%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норильского никеля" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 44%, до $3,06 млрд, показатель EBITDA увеличился на 56%, до $6,23 млрд, следует из материалов компании.

Выручка "Норникеля" в отчетном периоде выросла на 28%, до $11,67 млрд за счет более высоких цен на металлы, роста объемов производства меди, а также продажи палладия из ранее накопленных запасов. Свободный денежный поток компании составил $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% против 44% по итогам 2017 года.

"Благоприятные макроэкономические тренды и сильные операционные показатели определили наши финансовые результаты в 2018 году. Цены на все наши металлы, за исключением платины, росли, инфляционное давление на издержки было ограничено низкой инфляцией в России. Мы также увеличили продажи меди и палладия примерно на 20%. Кроме того, были получены первые осязаемые результаты от долгосрочной программы повышения эффективности, включая проекты по цифровизации, и первые $100 млн EBITDA от недавно запущенного Быстринского ГОКа", - прокомментировал итоги президент компании Владимир Потанин, слова которого приводит пресс-служба.

Чистый оборотный капитал "Норникеля" снизился с $1,3 млрд до $867 млн за счет сокращения запасов палладия и мероприятий по оптимизации структуры капитала, отмечает компания. Ранее на дне инвестора топ-менеджмент "Норникеля" озвучил планы по сокращению оборотного капитала до $1 млрд на конец года. "Мы планируем поддерживать оборотный капитал на уровне $1 млрд в среднесрочной перспективе", - отметил Потанин.

Чистый долг компании сократился на 14% и на конец 2018 г. составил $7,05 млрд. Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец отчетного периода составило 1,1х против 2,1х на конец 2017 года. Также благодаря мероприятиям оптимизации долгового портфеля и несмотря на рост рыночных процентных ставок денежные выплаты по процентам в 2018 году сократились на 14%, до $551 млн, сообщила компания.

План по капвложениям

Капзатраты "Норникеля" в 2018 году сократились на 22%, до $1,55 млрд. Компания объяснила уменьшения вложений тем, что завершено строительство Быстринского ГОКа и программа производственной реконфигурации, а также корректированы сроки реализации ряда инвестиционных проектов. В 2019 году "Норникель" ожидает рост капвложений до $2,2-2,3 млрд. В ноябре в ходе дня инвестора компания озвучивала ориентир показателя в диапазоне $2,3-2,5 млрд на 2019 год.

"В ближайшее время мы планируем принять инвестиционные решения по ряду потенциальных проектов роста, и ожидаем дополнительных положительных эффектов от реализации программы по увеличению производительности труда. Наш прогноз капитальных вложений на 2019 год предполагает их увеличение до $2,2-2,3 млрд", - отметил Потанин.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.