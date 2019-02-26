Бюджет Удмуртии на 2019 год принят с дефицитом

ИЖЕВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртской Республики внесли изменения в региональный бюджет на 2019 год, приняв его с дефицитом. Общий объем расходов запланирован в объеме 73,3 млрд рублей, дефицит составит 426 млн рублей.

"С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета на 2019 год прогнозируются в следующих размерах: доходы - 72 млрд 869 млн рублей, расходы - 73 млрд 295 млн рублей, размер дефицита составит 426 млн рублей", - сообщила исполняющая обязанности министра финансов Удмуртии Вера Сухих во вторник на сессии Госсовета.

Согласно сопроводительной справке к законопроекту, расходы бюджета региона на 2019 год увеличены на 1 млрд 374,5 млн рублей за счет неиспользованных в 2018 году остатков, прогнозируемого досрочного возврата бюджетного кредита Ижевском и перераспределения зарезервированных ассигнований. Расходы планируется направить на реализацию нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года депутаты Госсовета Удмуртии одобрили бюджет республики на 2019 год с профицитом в 948 млн рублей. Доходы бюджета прогнозировались на уровне 72,9 млрд рублей, расходы - 71,9 млрд рублей.