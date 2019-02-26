ВТБ ожидает прибыль по МСФО за 2019 год в объеме около 200 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ ожидает по итогам 2019 года прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере около 200 млрд рублей, сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции.

"Мы ожидаем рост кредитов юрлицам в пределах роста рынка, ожидаем продолжение опережающего роста кредитования физических лиц <...> Мы ожидаем, что прибыль по итогам 2019 года будет находиться в районе 200 млрд [рублей]", - сказал он.

Чистая прибыль банка ВТБ по итогам 2018 года по МСФО выросла на 48,9% по сравнению с 2017 годом и достигла 178,8 млрд рублей. благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов.