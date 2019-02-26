Задержка в строительстве морского лайнера на астраханском заводе составит примерно год

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует сдать первый в РФ морской круизный лайнер, который строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в ОСК) в Астраханской области, в июне 2019 году. Задержка от первоначальных планов составляет примерно год, сообщил журналистам в Астрахани и. о. вице-президента ОСК Игорь Шакало, который принимает участие в межрегиональном форуме по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии в Астрахани.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства. Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года, однако из-за ряда причин произошло отставание от графика постройки на 3-5 месяцев. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

"Задержка сохраняется. Надеемся, что в июне следующего года мы его (морской лайнер) сдадим. Задержка на год. Очень давно ничего подобного не строили. Столкнулись с очень большими проблемами при проектировании и строительстве", - сказал Шакало.

Он заметил, что будет удорожание данного проекта, которое "связано с оборудованием и материалами, которые изначально неправильно оценили". Врио гендиректора судозавода "Лотос" Рустам Халитов сообщил журналистам, что рабочие перешли фактически к отделочным работам на круизном судне.

"Начали делать изоляцию, настилать пол. Двигатели погружены. Из четырех двигателей два установлены. Проблем со спуском лайнера на воду нет как таковых. Вопрос только в загруженном состоянии спускать носовую часть или в незагруженном состоянии. В 2020 году планируем сдать судно. В апреле-мае проводим испытания на воде", - сказал Халитов.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны.