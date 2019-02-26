Госдолг Саратовской области снизился на 4,7% в 2018 году

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Госдолг Саратовской области уменьшился на 2,4 млрд рублей в 2018 году, составив 47,9 млрд рублей, сообщил ТАСС министр финансов региона Станислав Кошелев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения объема коммерческой задолженности регионов. Позже российские власти приняли решение о реструктуризации задолженности регионов.

"В прошлом году объем государственного долга области снижен суммарно на 2,4 млрд рублей. На начало этого года он составил 47,9 млрд рублей, или 70,9% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2018 год", - сказал Кошелев.

По словам министра, в структуре долга преобладают бюджетные кредиты - 26 млрд рублей, а также государственные ценные бумаги, остальная сумма - коммерческие кредиты. Власти региона рассчитывают погасить в 2019 году еще 1,25 млрд рублей.

Кошелев добавил, что в течение года также будет рассматриваться возможность дополнительного снижения госдолга за счет погашения коммерческих кредитов.

Расходы на обслуживание обязательств сокращаются

По словам министра, вместе с уменьшением госдолга сокращаются расходы на обслуживание долговых обязательств. Так, суммарные расходы на это составили в прошлом году 1,9 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом они сократились почти на 500 млн рублей.

"Этому способствовала системная работа по оптимизации долгового портфеля - снижение процентных ставок по банковским кредитам, досрочное погашение кредитов с высокими процентными ставками", - пояснил Кошелев.

По данным на начало 2018 года, объем государственного долга Саратовской области превышал 50 млрд рублей, задолженность по бюджетным кредитам составляла 54,2%, по банковским - 35,9%.