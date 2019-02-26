{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иванов: прекращение Японией поставок материала для МС-21 задерживает проект

Теперь Россия вынуждена или сама производить углеродное волокно, или закупать его в третьих странах

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Япония создала России "большие проблемы" отказом от поставок композитного материала для самолета МС-21, что привело к задержке в реализации данного проекта. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На эту тему
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

"Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21", - рассказал Иванов.

"Создали нам большие проблемы [отказом от поставок этого материала]. Нам теперь надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Теги
ЯпонияРоссия
IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
ТАСС выступит генеральным информпартнером XI Международного IT-форума в Югре
Форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня
Читать полностью