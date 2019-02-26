Иванов: прекращение Японией поставок материала для МС-21 задерживает проект

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Япония создала России "большие проблемы" отказом от поставок композитного материала для самолета МС-21, что привело к задержке в реализации данного проекта. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21", - рассказал Иванов.

"Создали нам большие проблемы [отказом от поставок этого материала]. Нам теперь надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.