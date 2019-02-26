Минэкономразвития предложило расширить программу поддержки строительства круизных судов

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Российский круизный флот необходимо обновлять для увеличения внутреннего и въездного туристического потока, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Межрегиональном форуме по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

По его словам, сейчас основная задача в части туризма - повышать конкурентоспособность российского турпродукта, и одними из перспективных регионов для развития туризма являются Каспий и Волга, где популярен круизный туризм.

"Если смотреть на то, как развивался круизный сектор в России в последние годы, то здесь серьезных позитивных трендов нет. Мы имеем ситуацию, когда у нас флот имеет средний возраст 40 лет. Мы попали в негативную спираль. Требования внутренних и иностранных туристов растут, конкуренция увеличивается, а качество предоставляемых услуг из-за старения флота [снижается]. Сейчас задача - сдвинуть спираль в другую сторону, начать движение вперед. Очень важный вопрос - это обновление круизного флота", - сказал Орешкин.

На этом фоне государству совместно с бизнесом необходимо разработать и предложить план совместных действий, дорожную карту развития круизного туризма, отметил в свою очередь замминистра экономического развития Сергей Галкин.

"Наша задача - локализовать внимание на Каспии, на Волге, найти необходимый баланс операционной модели, выверить инструменты поддержки и дать возможность отрасли на этом направлении перезапуститься. Когда эта модель покажет, что работает, можно будет расширять ее дальше", - сказал Галкин.

По его словам, в последние годы рентабельность компаний, которые работают в круизном сегменте, сократилась с 9% до 3-2,5%. "Здесь важно государству создать условия, чтобы обновление флота для бизнеса было доступным. Программа существует - это и лизинг, и утилизационные гранты. Здесь мы видим, что одним из решений этой проблематики было бы развитие этих программ, расширение", - пояснил замминистра.

В частности, речь может идти об увеличении процента по утилизационным грантам с нынешних 15% до 30%, пояснил Галкин журналистам.

Утилизированный грант был введен в 2017 году. Это единовременная выплата, которая компенсирует часть затрат на строительство новых судов гражданского назначения в случае сдачи на утилизацию прослуживших более 30 лет судов. При этом судно должно быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов.