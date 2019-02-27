Винный туризм приносит Германии €5,5 млрд в год

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Экскурсии на винодельни и виноградники, посещение специализированных ресторанов и фестивалей, дегустации - винный туризм обеспечивает немецкой экономике 75 тыс. рабочих мест. Таковы результаты исследования, которое провел Университет Гайзенхайма.

Такой вид отдыха привлекает в Германии 50 млн человек ежегодно, из иностранных туристов больше всего граждан Нидерландов и США. Тратят они в среднем €5,5 млрд. Способствуют этому и сами винные хозяйства - 85% из них в Германии разработали специальные программы для гостей.

В контексте напитков ФРГ ассоциируется в первую очередь с пивом, однако винодельческая отрасль здесь развита не меньше хмелеводческой. Согласно статистике, германские фирмы произвели в 2018 году 750 млн л вина. Из них примерно 60% - белого, 40% - красного или розового. Как правило, треть идет на экспорт, остальное продается на внутреннем рынке. Наибольшее число винодельческих хозяйств находятся в регионах Рейнгессен (28%) и Пфальц (21%).

Среднестатистический немец выпивает около 20 л вина в год. В 2018 году объемы потребления этого напитка незначительно снизились. Все из-за жаркого лета и чемпионата мира по футболу - в таких условиях немцы предпочитали пиво. В итоге средний уровень потребления сократился примерно на 0,5 л на человека.

При этом, скорее всего, германским компаниям удастся нарастить производство вина в текущем году, опять же из-за слишком жаркого лета. Дело в том, что благодаря знойной погоде минувшим летом рекордно рано начали собирать виноград - 6 августа. Это позволило немецким виноделам раньше начать производство напитка и составить серьезную конкуренцию итальянским и испанским хозяйствам в сегменте так называемого нового вина, которое появляется в немецких магазинах в конце августа, начале сентября. Хранят такое вино в вертикальном положении и с неплотно закрытой пробкой, поскольку процесс брожения в бутылках на момент продажи еще продолжается.