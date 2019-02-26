Власти Адыгеи планируют увеличить объемы экспорта сельхозпродукции в 4,5 раза

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза, сделав акцент на растительном масле, сыре, рисе, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Качественному наращиванию экспортного потенциала региона поспособствует региональный проект "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея".

Его реализация к концу 2024 года должна обеспечить увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза. Прежде всего, планируется увеличить экспорт растительного масла, сыра, риса", - сказал глава Адыгеи на совещании по социально-экономическому развитию республики.

Глава региона отметил, что за 9 месяцев минувшего года регион экспортировал товаров на сумму порядка 28 млн долларов, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары. Более 20 тыс. тонн растительного масла из республики экспортировано в Китай, Вьетнам и страны ближнего зарубежья, 27 тонн сыра - в Германию, 145 тонн детского питания, соков и других напитков - в Армению и Белоруссию.

"География поставок будет расширена. Сейчас Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс ведет переговоры о поставках растительного масла во Вьетнам, Бангладеш, Бирму и Китай, а Красногвардейский молочный завод, с 2012 года регулярно поставляющий продукцию на рынки Германии, планирует наладить экспорт своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Турцию", - отметил Кумпилов.

Меры господдержки для увеличения объемов производства и экспорта риса предусмотрены проектом "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея". На эти цели в 2019-2024 годах за счет федерального и республиканского бюджетов планируется выделить более 70 млн рублей, 10 млн рублей власти Адыгеи направят в этом году. Участником проекта уже стала компания "Синдика-Агро", добавил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи до конца года при поддержке Министерства экономического развития РФ создадут региональный Центр поддержки экспорта - специализированную организацию, призванную помогать предпринимателям выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж.