"Новатэк" запустит СПГ-завод в Высоцке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" планирует запустить среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке (Ленинградская область) через месяц, а в 2020 году может принять решение о строительстве еще двух линий. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"Через месяц запускаем среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, [мощность первой линии составит] 600 тыс. тонн. Там рассчитываем в основном на бункеровку кораблей", - сказал он.

"Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс миллион 200 [тыс. тонн]. Бункеровка в Балтийском регионе очень развивается, я думаю, все будет востребовано", - заключил Михельсон.

Он также рассказал Путину о том, что завод "Ямал СПГ", который был запущен при участии президента в конце 2017 года, на сегодняшний день отгружает танкер с 70 тыс. тонн СПГ каждые 33 часа. Завод работает на полную мощность - 16,5 млн тонн сжиженного газа в год.

Компания также приступила к реализации второго проекта - "Арктик СПГ-2" производительностью 19,8 млн тонн, его запуск намечен на 2022 год.

Глава "Новатэка" также отметил, что стратегия компании предусматривает производство 57 млн тонн СПГ к 2030 году, но уже через "год-два мы пересмотрим ее в сторону увеличения - до 70 млн тонн".