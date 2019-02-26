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Добыча нефти на крупнейшем шельфовом месторождении Saudi Aramco восстановлена

В начале февраля основной силовой кабель на месторождении был перерезан якорем судна

ТАСС, 26 февраля. Крупнейшая в мире по запасам нефти компания Saudi Aramco возобновила добычу на шельфовом месторождении Сафания, частично замороженном после аварии в феврале. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Ранее стало известно, что в начале февраля основной силовой кабель на месторождении был перерезан якорем судна. При этом авария не угрожала персоналу. Изначально возобновление работы ожидалось лишь в начале марта.

Сафания-Хафджи - крупнейшее шельфовое месторождение нефти в мире с производственной мощностью более 1 млн баррелей в сутки.

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