Кумпилов: создание в Адыгее лесопромышленного кластера предотвратит вывоз древесины

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС. Лесопромышленный кластер, к созданию которого приступили власти Адыгеи, позволит организовать в регионе систему глубокой переработки лесных ресурсов и полностью прекратить вывоз древесины с территории республики, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Создание кластера - высокотехнологичного лесоперерабатывающего комплекса по производству мебели, паркета, строганого шпона древесины ценных пород, а также строительной индустрии, предусмотрено в проекте стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Нам важно организовать систему глубокой переработки лесных ресурсов на территории региона и полностью прекратить вывоз древесины в круглом виде для укрепления реального сектора экономики", - сказал глава Адыгеи на совещании по социально- экономическому развитию республики.

По словам руководителя республики, регион обладает хорошим потенциалом для успешной работы кластера: значительные лесные ресурсы, образовательные учреждения, в которых обучают соответствующим специальностям и профессиям, а также эффективные отраслевые предприятия. Власти республики определили порядка 15 отраслей, среди которых - производство бумаги и бумажных изделий, а также производство мебели. Кластер призван объединить отраслевые предприятия производственной цепи, а также профильные образовательные ресурсы региона. В дальнейшем такой подход позволит технически переоснастить производство в отраслях, в том числе за счет активного использования финансовых инструментов и мер федеральной поддержки.

"Предприятия, став участниками кластера, получат возможность возмещения части затрат по выпуску промышленной продукции. В частности, они смогут компенсировать затраты на сертификацию, обучение сотрудников, приобретение машин и оборудования, уплату лизинга и процентов по кредитам, на строительство и реконструкцию производственных зданий, создание промышленных образцов и ряд других технологических затрат", - добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что Адыгея стала одним из пяти первых регионов России, где будет создан лесопромышленный кластер. Власти республики уже провели учет лесного фонда республики, на эти цели было направлено более 30 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В ЮФО Адыгея считается одним из самых лесистых регионов - 36,7% лесного покрытия всей территории при средней лесистости в округе 6,2%. В республике лесозаготовки ведутся на 230 тыс. га леса, их объем составляет около 250 тыс. кубометров.

По показателю поступления платежей за пользование лесным фондом во все уровни бюджетной системы России Адыгея занимает второе место в ЮФО и СКФО, уступая только Краснодарскому краю, в котором площадь лесного фонда сравнима со всей территорией республики.