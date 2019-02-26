Почти вся задолженность по зарплате в Волгоградской области приходится на один завод

ВОЛГОГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в Волгоградской области на 1 февраля 2019 года составляет 165,4 млн рублей. При этом 164,2 млн рублей приходятся на долги Волгоградского завода буровой техники, который в 2016 году признан банкротом, сообщили во вторник ТАСС в администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, на 1 февраля в число регионов с наихудшими показателями по задолженности вошли Приморский край (356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности), а также Волгоградская область (165,4 млн руб., 6,1%), Санкт-Петербург (136,8 млн рублей, 5,1%) и Астраханская область (117,2 млн рублей, 4,3%).

"В настоящее время 99% реестровой задолженности по заработной плате в регионе приходится на единственное предприятие - Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ). По данным Волгоградстата, общая задолженность предприятий области по зарплате на 1 февраля 2019 года составила 165,4 млн рублей, из них долги ООО "Волгоградский завод буровой техники" - 164,2 млн рублей", - сказала представитель обладминистрации.

Она уточнила, что критическая ситуация на ВЗБТ сложилась в 2013 году, в 2016 году предприятие было признано банкротом. Контрольный пакет долговых обязательств Волгоградского завода буровой техники принадлежит бывшему контролирующему акционеру Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко, который в настоящее время находится в международном розыске и скрывается за пределами России.