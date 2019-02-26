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Медведев поручил создать программу профподготовки в области контроля и надзора

О результатах работы исполнители должны доложить правительству до 14 мая 2019 года, говорится в тексте поручения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минобрнауки и Российской академии народного хозяйства и госслужбы проработать вопрос о создании специальной программы подготовки кадров для осуществления контрольно-надзорной деятельности. Соответствующее поручение дано по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Минобрнауки России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации с участием заинтересованных организаций высшего образования проработать вопрос о создании программы профессиональной подготовки и научных исследований в области контрольно-надзорной деятельности", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Результаты исполнители должны доложить правительству до 14 мая 2019 года.

Выступая на форуме в Сочи, Медведев заявил о необходимости постоянного совершенствования профессионального мастерства во всех сферах, обратив внимание на то, что соответствующие программы обучения и повышения квалификации предусмотрены в национальных проектах.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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