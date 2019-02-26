"АвтоВАЗ" приостановил работу ряда подразделений из-за разрыва трубы водоснабжения

САМАРА, 26 февраля. /ТАСС/. ПАО "АвтоВАЗ" временно приостановил работу нескольких подразделений из-за разрыва трубы водоснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений "Автоваза". Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия", - отметил представитель пресс-службы.

Какие именно подразделения остановлены, он не сказал. Как, со своей стороны, уточнил ТАСС представитель независимого профсоюза работников автозавода "Единство" Леонид Емшанов, приостановлена работа конвейера СКП Kalina и линий ПАП B0. На них производятся автомобили Lada Largus, Lada Granta, Lada Xray и машины бренда Datsun. "Пока непонятно, когда могут закончиться восстановительные работы, простой может быть и завтра", - добавил Емшанов.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов - Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади группы расположены в городах Тольятти - ПАО "Автоваз" и Ижевск - ООО "Лада Ижевск". Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Марка занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.

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