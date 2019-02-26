Борисов допустил полный отказ от зарубежных двигателей на самолете МС-21

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Зарубежные двигатели на российском гражданском самолете МС-21 могут быть заменены на отечественные.

Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели", - сказал вице-премьер.

При этом, по его словам, на первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14. "На 12-й самолет на первый серийный пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить", - добавил Борисов.

Первый самолет, произведенный полностью по серийным технологиям, будет доработан под установку двигателя ПД-14 для проведения летных испытаний, уточнили ТАСС в "Иркуте" (производит самолет МС-21).

Сейчас самолет МС-21 проходит летные испытания с двигателями PW-1400G, производства компании Pratt & Whitney. Российский ПД-14 получил сертификат типа в конце 2018 года, сейчас идут испытания первого серийного образца.

Производство самолета

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году, сообщил вице-премьер.

"Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство [самолета МС-21] при всех тех сложностях, которые вам известны", - сказал Борисов, добавив, что объем производства МС-21 к 2022 году может составить более 70 машин.

"Я думаю, что к рубежу 2022 года вполне [существующие производственные мощности и оборудование] будут способны осуществлять выпуск 72 самолетов", - сообщил он.

На прошлой неделе глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла.

В январе стало известно, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. По данным газеты, оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет.