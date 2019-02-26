Французская торговая сеть Decathlon выпустит в продажу спортивные хиджабы

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французская сеть спортивных товаров Decathlon объявила, что собирается выпустить в продажу спортивные хиджабы собственной марки Kalenji. Как во вторник сообщает агентство AFP, элемент одежды, разработанный изначально для марокканских спортсменок, будет вскоре продаваться и на территории Франции.

По данным агентства, продажи во Франции начнутся до конца марта. "[Товар] будет доступен во Франции и во всем мире в магазинах Decathlon, которые пожелают его себе приобрести", - сообщил руководитель отдела внешних коммуникаций Decathlon United Ксавье Ривуар. Отмечается, что религиозный головной убор будет доступен в трех размерах и не будет мешать во время занятий спортом.

Инициатива Decathlon подверглась критике со стороны министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, которая "предпочла бы, чтобы французский бренд не продвигал" такой товар. Указав на то, что во Франции разрешено ношение подобного элемента одежды, министр в то же время отметила, что, по ее мнению, "не стоит поощрять разделения между мужчинами и женщинами".

В декабре 2017 года производитель спортивной одежды Nike запустил в продажу первый в мире спортивный хиджаб под названием Nike Pro Hijab. По замыслу производителя, такая одежда должна дать возможность спортсменкам, исповедующим ислам, комфортно себя чувствовать во время тренировок и соревнований.

В Nike отметили, что решение о разработке нового вида спортивной одежды было принято после того, как некоторые спортсменки-мусульманки признались, что им неудобно заниматься спортом в хиджабе. Так, штангистка из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амна аль-Хаддад рассказала, что ее традиционный женский платок препятствует свободному дыханию. Кроме того, не все платки подойдут на роль спортивного аксессуара, учитывая материал и дизайн.