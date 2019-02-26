Свыше 30 банков готовы подключиться к сервису ФНС по уплате налога самозанятыми

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 30 банков готовы подключиться к онлайн-платформе Федеральной налоговой службы РФ (ФСН) "Мой налог", созданной для уплаты налога для самозанятых. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров на Московском цифровом форуме.

"Сегодня к нам [к платформе "Мой налог"] уже подключился Альфа-банк с функцией регистрации. Более 30 банков готовы подключиться к платформе и, соответственно, предоставлять услуги клиентам, тем, кто этого захочет", - сказал он.

Он отметил, что присоединение банков к платформе расширит ее функционал.

"Банк, в отличие от других агрегаторов, может сам регистрировать и [добавлять в онлайн-платформу] дополнительные функции. Они, условно, могут предложить сделать отдельную карточку, по которой будут проходить все транзакции самозанятых. В этом случае они могут за вас чеки подавать, налог считать и удерживать", - пояснил он.

Специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ с 1 января 2019 года - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение ФНС "Мой налог". Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) для этого не понадобится.

Московский цифровой форум проходит в Москве 26 февраля. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.