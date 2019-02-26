Эксперты опасаются последствий введения госрегулирования комиссии за безналичные платежи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Возможное снижение комиссии за оплату товаров и услуг с банковских карт (эквайринг) может привести в том числе к негативным последствиям, в частности к сокращению программ лояльности банков, считают опрошенные ТАСС эксперты. В то же время, по их словам, идея в случае ее реализации может претерпеть заметные изменения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссии за расчеты с применением банковских карт. Сообщалось, что 1 марта совещание по этому вопросу проведет вице-премьер Дмитрий Козак.

"Опыт показывает, что когда вводится это регулирование, то для того, чтобы сохранять преимущество безналичных платежей, ухудшаются условия различных программ лояльности, сокращаются поощрения и преимущества, которые дают людям безналичные способы оплаты, повышается стоимость банковского обслуживания", - рассказала ТАСС исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Она добавила, что хозяйствующие субъекты в любом случае стремятся компенсировать затраты на предоставляемую ими услугу. "У нас почему-то бытует мнение, что любая услуга должна быть бесплатной. Финансовая услуга и платеж - это точно такая же услуга, как и все другие. Как проезд на транспорте и прочее", - пояснила она.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев отмечает, что пока рано судить, откажутся ли кредитные учреждения от эквайринга в случае уменьшения комиссии. "Следует понимать, что озвучена лишь идея и до момента реализации может не просто пройти немало времени, но и появиться множество дополнений и изменений в работе системы. Вероятнее всего, регулятор все же в той или иной мере учтет и интересы банковских организаций", - прогнозирует эксперт.

Западный опыт

На Западе комиссия за эквайринг часто ниже, чем в России, однако это имеет свое объяснение, говорит замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

"В России размер комиссии за эквайринг колеблется в очень широком диапазоне - от 0,8% до 3% от суммы операции. А в Евросоюзе 0,8% - это максимальный размер комиссии, и диапазон не так широк - 0,6-0,8% от суммы операции. Но в Европе такие комиссии складывались благодаря рыночным условиям и большому количеству банков", - говорит она.

Михайлова также подчеркивает, что в странах Запада иная структура экономики, риски для банков, иное региональное развитие, потребительское поведение. "Сам рынок, структуры его расходов и доходов устроены принципиально по-разному. У нас, как правило, ритейл не несет никаких затрат в связи с организацией приема безналичных платежей, кроме выплат этих комиссий. У нас в оборудование и все остальное вкладываются либо банки, либо компании, которые представляют их интересы", - поясняет эксперт.

Она также рассказала, что ранее за рубежом вводилось госрегулирование в сфере эквайринга, однако это всегда имело негативные последствия.

"Как показывает международный опыт, во всех случаях регулирования комиссии на эквайринг страдает потребитель. Это проявляется при регулировании любого эквайринга - и торгового, и по снятию наличных, и так далее. Нигде еще в мире нет ни одного примера, когда бы потребитель не стал жертвой регулирования", - говорит Михайлова.

При этом речь идет в том числе и о развитых странах. "Есть доклад Федеральной резервной системы США о том, что поправки, которые были приняты по регулированию интерчейндж (комиссия за обслуживание банковских карт, выплачиваемая друг другу банками - Прим. ТАСС), провалились. У них там было специфическое регулирование, оно касалось только крупнейших банков, но тем не менее", - рассказала Михайлова.

Издержки администрирования

Мильчакова обращает внимание на возможную излишнюю резкость при введении контроля за эквайрингом.

"Сначала государство этот сегмент банковских услуг пустило на самотек и не проявляло достаточного внимания к завышенной банковской комиссии за эквайринг, а теперь спохватилось, и вроде бы начинается обратная тенденция - снизить комиссию любой ценой. Перехлесты с администрированием банковского сектора могут обернуться сопротивлением <…> В любом случае такой подход полностью эффективным назвать нельзя", - говорит она.

Партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева говорит о необходимости учитывать банковскую ситуацию в России.

"Нельзя забывать, что количество банков в России стремительно сокращается, и банковский сектор движется к огосударствлению. А это значит, что в случае установления режима госбанков или банков, которые сотрудничают с государством, все может в любой момент поменяться в обратную сторону: эквайринг станет дороже, только зарабатывать на этом будут уже другие люди", - предполагает она.

Как отмечает эксперт, нет гарантии, что в итоге расходы потребителей на эквайринг снизятся, в то время как предложение регулировать эту сферу было направленно именно на это. "Потребители здесь выступают как некая приманка: смотрите, мы пытаемся для вас сделать лучше. Но как это обернется в дальнейшем, большой вопрос", - говорит Косарева.