Ассоциация коммуникационных агентств России объявила результаты индустриальных рейтингов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) во вторник на пресс-конференции в ТАСС впервые объявила результаты индустриальных рейтингов - эффективности медийных и креативных агентств, а также представила рейтинг креативности по итогам 2018 года.

Лидерами рейтинга эффективности коммуникационных агентств названы BBDO Russia Group (845 баллов), Instinct & More (594 балла), ARK Connect (467,5 баллов). Рейтинг был сформирован по итогам участия компаний в фестивалях White Square, Silver Mercury, Globes, Effie Russia, других.

"Эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций является приоритетом в работе для большинства агентств, поэтому рейтинг эффективности коммуникационных агентств АКАР отвечает потребностям рынка и отражает запрос индустрии", - отметил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

По его словам, методология рейтинга построена на участии компаний в различных фестивалях, конкурсах и премиях, что дает наиболее объективную оценку. Агентства сначала определяют список фестивалей, а далее каждому из них присваивается коэффициент от 1 до 15, кроме того, за каждое призовое место, вхождение в шорт-лист также начисляют баллы - от 1 до 15. Высший балл можно завоевать на Международном фестивале рекламы "Каннские львы" - за Гран-при можно получить 225 баллов. Смотр считается одним из самых серьезных состязаний в индустрии. По данным Смолякова, рейтинг направлен на оценку не только творческой составляющей рекламных кампаний, но и продуктивности реализованных проектов.

Директор отдела стратегического планирования BBDO Moscow Наталья Чуич отметила, что компания при создании проектов отталкивается одновременно и от бизнес-задач клиента, и от пожеланий аудитории. "Именно на стыке этих полюсов и рождается эффективный креатив", - отметила она.

Эффективность в медиа

В тройку лидеров рейтинга эффективности медийных агентств вошли компании OMD Media Direction (432,5 баллов), MediaCom (402,4 балла), OMD Optimum Media (155,5 баллов). Методология также учитывает результаты участия (номинации, призовые места) агентств в индустриальных фестивалях.

Вице-президент АКАР Илья Герцев отметил, что инициатива создания рейтинга эффективности медийных агентств на базе АКАР нашла серьезную поддержку в индустрии. "Я рад, что фестивали поддержали нашу инициативу и расширили списки номинаций для проектов сегмента медиа, - сказал Герцев. - Рынку данное решение было необходимо, поскольку экспертиза медийных агентств давно вышла за рамки планирования и аналитики".

Рейтинг креативности

Рейтинг креативности агентств по итогам 2018 года представлен в четырех сегментах: "Реклама", "Брендинг", "Маркетинговые услуги", "Digital". Его лидерами стали, в том числе агентства "Восход", Possible Group Moscow, ARK Connect и Depot WPF.

По словам креативного директора рекламного агентства "Восход" Андрея Губайдуллина, первое место в рейтинге креативности - это признание со стороны глобального профессионального сообщества. "Чтобы стабильно занимать первую строчку рейтинга, нужно не просто каждый год выдавать 12 сильные работы. Нужно ежегодно создавать минимум пять взрывных проектов, и в каждом из них должна быть сногсшибательная идея и не менее яркое воплощение", - сказал он.

Со своей стороны, управляющий партнер Depot branding Agency Алексей Андреев заметил, что рейтинг похож на большой спорт. "Чудес, как правило, не случается. Большие профессиональные агентства занимают верхние строчки таблицы и это закономерно", - сказал он.

Ассоциация коммуникационных агентств России создана в 1993 году, это некоммерческая организация, ведущее и крупнейшее профессиональное объединение более 200 участников рынка коммуникационных услуг России. Члены АКАР предоставляют услуги в сфере рекламы, стимулирования сбыта и формирования спроса, продвижения товаров и услуг; брендинга; прямого маркетинга; спонсорства; маркетинговых, рекламных и социологических исследований, других.