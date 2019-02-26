Мурманская область нарастила и расширила экспорт рыбопродукции в 2018 году

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Мурманские рыбопромышленники в 2018 году увеличили экспорт и расширили линейку вывозимой из региона на экспорт продукции. Как сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Мурманской области, объем экспорта вырос на 2,5% до 190 тыс. т, а в линейке экспортной продукции впервые появились морские ежи и ряд рыбных субпродуктов.

"В 2018 году оформлено на вывоз с территории Российской Федерации более 190 тыс. т продукции морского промысла, что на 2,5 % больше чем в 2017 году", - говорится в сообщении ведомства.

Основная часть вывезена в страны Европейского союза и Китай - более 182 тыс. т, что составляет 96% от общего количества. Также рыба экспортируется в такие стран, как Норвегия, Япония, США, Нигерия, а с 2018 года этот список пополнился Исландией и Южной Кореей.

К традиционным видам экспортируемой продукции - треска, пикша, окунь, палтус и продуктам их переработки в 2018 году добавились субпродукты - желудки трески, кожа и кости рыбы. В минувшем году впервые начались экспортные отправки живого морского ежа, добытого в акватории Баренцева моря, в Японию. Всего из региона было отправлено 4 партии живого морского ежа общим весом почти 4,5 т, а также почти 10 т икры морских ежей.

Как отметили в ведомстве, в 2018 году на соответствие ветеринарным требованиям законодательства Японии было аттестовано одно промысловое судно, которое осуществляет добычу живого морского ежа. В 2019 году аттестацию прошли также два береговых предприятия Мурманской области осуществляющих выпуск продукции из морского ежа.