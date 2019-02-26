Власти Новой Москвы рассчитывают изменить систему энергоснабжения жилья и дач к 2024 году

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Примерный срок реализации программы оптимизации электроснабжения Новой Москвы с переводом жителей с самой низкой третьей на вторую категорию надежности составит пять лет. Об этом ТАСС по итогам форума "Новая Москва: центр нового качества жизни" сообщил префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Дмитрий Набокин.

"Сейчас совместно Департамент ЖКХ Москвы, энергетические компании "МОЭСК" и "ОЭК", ресурсоснабжающие организации работают над предложениями по реконструкции, модернизации инфраструктуры Новой Москвы. <...> Речь о резервировании "большой" энергетики: в старой Москве резервирование есть - в Новой этого пока [практически] нет, все локально. Сейчас работаем над тем, чтобы сделать энергетику надежной: в случае отключения одного источника срабатывает резервирование и в течение нескольких секунд потребители переключаются на другой источник. Я думаю, что это лет пять минимум [уйдет на эту программу] - мы ее только разработали и начинаем реализовывать", - рассказал префект.

Программа будет профинансирована частично из бюджетов энергокомпаний, частично из городского, добавил он.

Он пояснил, что до образования Новой Москвы значительная часть местности относилась к сельской, поэтому электроснабжение велось по т. н. "третьей категории надежности". "Второй категории электроснабжения в принципе не было, в отличие от старой Москвы. Была [третья, самая низкая] категория без системы резервирования. Например, от налипания снега порвались провода - деревня не получит свет, пока мы эти провода не восстановим", - отметил Набокин.

О категориях энергоснабжения

Как следует из материалов на сайте крупнейшей в России энергокомпании "Россети", к первой категории энергоснабжения относятся объекты, отключения которых от электричества может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. В основном это крупные предприятия.

Вторая категория - те сооружения, где перерыв электроснабжения приводит к снижению отпуска продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности зданий, где проживает значительное количество жителей. Например, ко второй категории, как правило, отнесены высотные дома с лифтами.

Для этих категорий предусмотрен механизм автоматического переключения на резервные источники по немного отличающимся схемам для первой и второй групп.

Для объектов третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания. При этом перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, могут достигать суток несколько раз в год.

О "дачной" энергетике

Набокин пояснил, что в пятилетний проект модернизации энергетики присоединенных территорий входит и передача сетей энергокомпаниям от значительной части садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Новой Москвы. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы общее имущество, энергосети СНТ, были переданы в крупные ресурсоснабжающие организации - МОЭСК и ОЭК - с тем, чтобы были заключены индивидуальные договоры на потребление электроэнергии с каждым потребителем [владельцем садового участка]", - рассказал префект.

Помимо нестабильности таких электросетей, есть и проблемы финансовые. По его словам, нередки случаи, когда председатели товариществ не рассчитываются в полном объеме с энергетиками, ссылаясь на проживающих не территории садоводства должников. По факту такой долг бывает намного меньше неуплаченных председателями средств.

Как ранее сообщал ТАСС, первые шаги в Новой Москве по передаче "дачных" сетей, которые СНТ содержат за свой счет и не всегда находят средства на обслуживание, были сделаны за предыдущие 6 лет. С конца 2012 - начала 2013 года заработал соответствующий механизм: садоводства начали передавать свои сети по упрощенному порядку городской электросетевой компании "ОЭК". Такая процедура не требует предварительной модернизации сетей самими товариществами, что для большинства непосильно.

Городской компанией применяется процедура дарения или признания самим товариществом своей сети бесхозной с последующей ее передачей электросетевой организации через суд. Впоследствии ОЭК осуществляет эксплуатацию, ремонт, модернизацию и реконструкцию, технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям. На сегодня на балансе находится свыше 1500 таких объектов Новой Москвы.

С февраля 2019 года похожий механизм заработал и у "МОЭСК" - крупнейшей в Московском регионе энергокомпании, "дочки" государственного оператора "Россети".