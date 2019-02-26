Ассоциация "Технет" поможет решить ульяновским предприятиям производственные задачи

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Технет", Ульяновский государственный университет и Агентство технологического развития Ульяновской области во вторник после заседания регионального Совета по промышленной политике подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие позволит внедрить на предприятиях региона передовые технологии для решения производственных задач, сообщил журналистам проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, лидер-соруководитель рабочей группы "Tехнет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

"Соглашение, которые мы сегодня подписали с руководством Ульяновской области, с Агентством технологического развития, с Ульяновским государственным университетом и ассоциацией "Технет", которая в стране объединяет тех, кто занимается передовыми производственными технологиями, свидетельствует об объединении компетенций, опыта, усилий для решения тех задач, которые актуальны для региона. Объединив усилия, мы можем помогать предприятиям Ульяновской области решать актуальные задачи", - сказал он.

По словам Боровкова, предприятиям важно решать производственные задачи быстро и качественно, при этом не затрачивая лишнего времени и сил. "Надо очень быстро собирать проектный консорциум для решения задач", - уточнил он.

Боровков добавил, что в первую очередь внедрение передовых решений требуется высокотехнологической промышленности. "В нашей стране есть ряд национальных инициатив: одна из них - это национально-технологическая инициатива, другая - это государственная программа "Цифровая экономика" и третья - это стратегия научно-технологического развития РФ. Все они предполагают так или иначе широкое применение цифровых технологий и платформенных решений", - пояснил он.