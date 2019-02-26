Источник: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

"По десяти сделкам от фонда Baring Vostok к Аветисяну в Лондонский арбитражный суд заявлен иск на 17 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что судебные разбирательства "идут в английской инстанции уже не один год".

Ранее основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", обвинил Аветисяна в выводе средств из Юниаструм банка перед его слиянием с "Восточным". По словам Калви, предметом спора в Лондонском суде является то, что перед слиянием Юниаструм банка и "Восточного" Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок.

Также Калви обвинил Аветисяна и другого акционера банка Шерзода Юсупова в ложном доносе, который вызыван корпоративным конфликтом.

В 2017 году "Восточный" был присоединен к Юниаструм банку Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций банка "Восток", а Аветисян - 32%. В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ "Восточный": Baring Vostok и "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".