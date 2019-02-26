Власти Мурманской области предоставят "Новатэку" налоговые преференции

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области предоставят компании "Новатэк" преференции, в первую очередь налоговые, в рамках реализуемого компанией проекта создания в поселке Белокаменка под Мурманском Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Об этом сообщила во вторник ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"На ближайшем заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата будет рассмотрена инициатива правительства области о предоставлении "Новатэку" налоговых и иных льгот", - сказала глава региона.

Какие именно льготы получит проект, которому уже присвоен статус приоритетного регионального проекта, будет определено на заседании совета. Кроме этого, как отметила Ковтун, у властей региона и компании уже есть договоренность о совместных проектах в сфере трудоустройства, профориентации и подготовки кадров.

Ранее во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил, что объем инвестиций компании в Мурманской области составит порядка 120 млрд рублей, здесь будет создано 12 тыс. рабочих мест.

Проектом "Новатэка" предусмотрено создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Предполагается, что строительство центра будет способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий. Площадь верфи составит более 150 га, для нее в Кольском заливе создаются четыре искусственных острова.