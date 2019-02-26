ФАС и Минэнерго запустили обсуждение поправок о повышении объемов продаж топлива на бирже

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Проект совместного приказа ФАС и Минэнерго, который предписывает повышение обязательного объема продаж нефтепродуктов на биржевых торгах, размещен в системе нормативных правовых актов, внесенных для общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы, следует из данных портала regulations.gov.ru.

Проект приказа предлагает увеличить минимальный объем продажи бензина на биржевых торгах с 10% до 15%, дизельного топлива - с 5% до 7,5%, топлива для реактивных двигателей - с 10% до 15%, мазута - с 2% - до 3%, СУГ - с 5% до 7,5%.

Предлагается повысить нормативы продаж и для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. Так, минимальные объемы реализации бензина для них должны вырасти с 8% до 12%, дизельного топлива - с 4% до 6%, топлива для реактивных двигателей - с 8% до 12%, мазута - с 1,6% - до 2,4%, СУГ - с 4% до 6%.

Как отмечается в пояснении к документу, общественное обсуждение проекта приказа должно завершиться 12 марта, независимая антикоррупционная экспертиза - 4 марта 2019 года. После рассмотрения предложений проект должен быть внесен в правительство.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, говорил, что обновленный совместный приказ ФАС и Минэнерго о повышении нормативов продаж топлива на бирже должен вступить в силу 1 апреля. Накануне, 31 марта, завершает свое действие соглашение, заключенное осенью прошлого года между правительством и нефтяниками о стабилизации цен на рынке топлива. Согласно ему, компании должны поставлять на биржу прошлогодние объемы плюс 3%. По словам Козака, компании эти обязательства выполняют.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минэнерго, "инициатива [по повышению объемов] рассматривается как дополнительная мера по обеспечению достаточного объема предложения товара на рынке". Вопрос об изменении нормативов возник, когда весной прошлого года нефтяники, по утверждению ФАС, уменьшили объемы продаж бензина на внутреннем рынке в пользу экспорта, пользуясь благоприятной ценовой конъюнктурой. В результате биржевая цена на топливо росла в пределах 20%. Вслед за этим начали расти и розничные цены на заправках.