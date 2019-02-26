Жители Сочи проголосуют за распределение средств от курортного сбора

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Сочи примут участие в опросе по благоустройству города за счет полученных от курортного сбора средств. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации города.

"Жители и гости Сочи могут выбрать, что, по их мнению, нужно улучшить в курортной инфраструктуре города в последующие периоды проведения эксперимента. После завершения голосования, которое продлится до 10 марта, его результаты будут переданы в краевое министерство туризма. Основной объем работ будет выполнен в этом году, остальная часть - в начале 2020-го", - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что по результатам опроса, проведенного в сентябре 2018 года, большинство голосов было отдано за установку беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных фотоконструкций. Эти работы планируется реализовать в 2019 году.

Закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора был принят в 2017 году. Право введения сбора получили четыре региона - Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Крым.

Эксперимент в Краснодарском крае начался в июле 2018 года. В нем участвуют Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, его размер не может превышать 100 рублей в день. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, сумма курортного сбора в городе за 2018 год превысила 60 млн рублей.