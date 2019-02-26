"Росконгресс" и Россотрудничество договорились объединить усилия при подготовке ПМЭФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова на встрече во вторник договорились объединить усилия при подготовке крупных международных мероприятий с участием РФ, в том числе намеченного на июнь этого года Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщили в "Росконгрессе" по итогам встречи, ее участники рассмотрели возможности по расширению взаимодействия для развитии экономического, инвестиционного потенциала России на мировой арене посредством реализации совместных проектов в рамках мероприятий фонда. "Форумы, организуемые фондом "Росконгресс", - это главные площадки в России для развития бизнеса, - отмечается в распространенном сообщении пресс-службы "Росконгресса". - В частности, ПМЭФ - мероприятие мирового масштаба, ежегодно собирающее около 17 тыс. участников из более 140 стран мира".

"В ближайшее время агентство и "Росконгресс" смогут подписать соглашение о сотрудничестве, - информировали в пресс-службе. - Основное внимание будет уделено информационному взаимодействию, объединению усилий при подготовке международных мероприятий и продвижению положительного имиджа России за рубежом".

В этой связи участники встречи определили международные форумы, в которых совместная работа может проходить максимально активно ввиду того, что повестка их деловой программы значительным образом способствует поддержанию и развитию практического диалога между государствами и организациями. Как сообщили в "Росконгрессе" в этот список вошли ПМЭФ-2019, Восточный экономический форум, а также международный арктический форум "Арктика - территория диалога".

Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года.