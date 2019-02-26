Reuters: Citgo Petroleum аннулировало статус дочернего предприятия PDVSA

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Руководство компании Citgo Petroleum приняло решение аннулировать статус дочернего предприятия венесуэльской государственной PDVSA. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По их информации, решение разорвать отношения с PDVSA было принято для того, чтобы не попасть под действие санкций, введенных США против Венесуэлы. Срок выполнения такого условия истекал 26 февраля.

Citgo ранее информировала об изменении состава совета директоров. Новый состав был сформирован контролируемым оппозицией парламентом Венесуэлы. В совет вошли Луиса Паласиос, названная председателем, американский бизнесмен Рик Эссер, Эдгар Ринкон, Анхель Ольмета, Луис Урданета и Андрес Падилья.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.