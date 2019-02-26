{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая афроамериканка-командир корабля ВМС США назначена в совет директоров IBM

Принятое советом директором компании решение вступит в силу 1 марта

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Первая афроамериканка, командовавшая кораблем ВМС США, вошла в состав совета директоров корпорации IBM. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении IBM.

"Совет директоров сегодня избрал Мишель Ховард в своей состав, это решение вступит в силу 1 марта 2019 года", - уточнила корпорация.

"58-летняя адмирал Ховард служила в ВМС США, став первой женщиной в звании четырехзвездного адмирала. Она была первой женщиной в истории ВМС, командовавшей кораблем, и первой афроамериканкой, ставшей заместителем командующего военно-морскими операциями после назначения президентом США в июле 2014 года", - добавила IBM.

По данным корпорации, Ховард уволилась из ВМС в декабре 2017 года. За 35 лет она дослужилась до должности командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке. В настоящий момент она преподает навыки кибербезопасности и внешнюю политику в столичном Университете Джорджа Вашингтона.

Теги
США
СМИ: акционеры Embraer одобрили сделку с Boeing
В поддержку соглашения выступили 96,8% участвующих в голосовании
Читать полностью