Новак рассказал о запасах углеводородов в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики считает, что России хватит запасов газа еще как минимум на 100 лет, а нефти на 30 лет с учетом уже известных коммерчески извлекаемых запасов. Об этом заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

"Запасы по газу, исходя из объемов, которые мы сегодня добываем, - более 100 лет, запасы по нефти на сегодняшний день - речь о категориях В и С - составляют 29 млрд т , правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Коммерческая извлекаемость зависит от нас с вами, от того, какую фискальную систему мы реализуем относительно этой отрасли. При существующей фискальной системе примерно 50% - то есть 15 млрд т - коммерчески извлекаемы. В прошлом году мы добыли 556 млн т, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет - это только коммерчески извлекаемые запасы", - сказал он.

Новак: запасов газа России хватит как минимум на 100 лет.