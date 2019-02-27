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Австралия заключила соглашение с Boeing для производства военных беспилотников

В минобороны страны сообщили, что на разработку и создание летательных аппаратов потратят около $40 млн

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии объявили о запуске новой программы по созданию военных беспилотников в партнерстве с американской авиационной корпорацией Boeing. Как сообщается в среду на сайте минобороны страны, на разработку и создание летательных аппаратов будет потрачено порядка $40 млн.

"Мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Boeing для создания концепции и прототипа недорогого беспилотного самолета для наших ВВС. Также в рамках этой программы, рассчитанной на четыре года, мы будем инвестировать около $10 млн ежегодно в модернизацию и производство военных беспилотников на базе австралийских предприятий", - отметил министр обороны Австралии Кристофер Пайн.

По словам главы оборонного ведомства, это будет первый беспилотный самолет Boeing, "разработанный и спроектированный в Австралии". Также он отметил, что согласно условиям соглашения "Boeing будет стремиться к сотрудничеству с крупными, средними и малыми австралийскими предприятиями и партнерству с исследовательскими организациями страны, что позволит создать новые рабочие места и придать импульс развитию аэрокосмической отрасли страны".

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