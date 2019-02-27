Подмосковье и компания из Японии обсуждают создание СП по строительству теплиц для ягод

ТОКИО, 27 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Московской области обсуждает с японской компанией Marubeni возможность создания в регионе совместного предприятия по строительству теплиц, предназначенных для выращивания ягод. Об этом в среду рассказал корреспонденту ТАСС зампредседателя правительства области Вадим Хромов.

"С компанией Marubeni мы обсуждаем проект совместного предприятия по строительству теплиц для производства ягод на территории Московской области. В настоящее время по овощам закрытого грунта мы одни из лидеров по производству в РФ, однако производство таких культур как ягоды, пока для нас экзотично. Это будет совместный проект с российскими компаниями, имеющими опыт работы с технологиями тепличного хозяйства. Важным вопросом в производстве ягод являются семена, и здесь опыт наших японских коллег также крайне важен для нас", - рассказал он.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 26 февраля по 1 марта в Токио, Саппоро и Нагое проходит серия деловых и бизнес-мероприятий в рамках презентации инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегацию региона возглавил Хромов, также в нее вошли представители ряда компаний региона, занятых в сферах производства и торговли. "На каждую встречу приглашены десятки представителей японских компаний, заинтересованных в локализации или расширении своего бизнеса на территории РФ. Мы будем активно привлекать инвесторов в Московскую область", - отметил Хромов

По его словам, в частности, во время визита в Нагою, делегация встретится с представителями корпорации Toyota, а также с японскими поставщиками комплектующих для автомобилей. Как отметил Хромов, будет обсуждаться вопрос создания на территории Подмосковья новых предприятий, производящих комплектующие для автомобильной промышленности. Речь идет в том числе о выхлопных системах, кондиционерах и другой электронике.

Хромов также рассказал о том, что поездка в Саппоро будет частично связана с сотрудничеством в области медицины. "У нас сейчас реализуется совместный проект между госпиталем Хоккайдо и больницей МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского) по совместному тестированию программ телемедицины и проверки результатов скрининга для тяжелых случаев онкологических заболеваний", - отметил он.