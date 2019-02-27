СМИ: "армия" миллиардеров в Китае за год сократилась на 161 человека

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Значительное сокращение числа долларовых миллиардеров произошло в Китае, что увязывается с неутешительным состоянием фондового рынка в стране. Как сообщил журнал Hurun, на конец прошлого года эта "армия" составила 658 человек, на 161 магната меньше, чем в конце 2017 года.

"Спад фондового рынка и 65%-ное падение курса национальной валюты - основные причины случившегося", - заявил главный автор исследования Руперт Хугеверф. Так, в прошлом году индекс крупнейшей в стране Шанхайской фондовой биржи снизился сразу на 25,7%.

Тем не менее, по числу миллиардеров Китай четвертый год подряд опережает США, где данный показатель составил 584 богача при увеличении на 13 человек.

По количеству граждан с личным состоянием от $1 млрд и выше лидирует Пекин - 103 магната. На втором месте идет Нью-Йорк (92), за которым расположился Гонконг (69). В пятерку лидеров также вошли Шэньчжэнь и Шанхай. Москва оказалась на седьмом месте вслед за Лондоном. По данным авторов доклада, число проживающих в Москве миллиардеров составило 52 человека - на 10 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как утверждает Hurun, в общей сложности в мире сейчас насчитывается 2 470 миллиардеров (сокращение на 224). Их совокупное состояние за год уменьшилось на $950 млрд - до $9,6 трлн.