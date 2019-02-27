Главы МИД России, Китая и Индии обеспокоены усилением протекционизма в торговле

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России, Индии и Китая (РИК) обеспокоены развязыванием торговых войн и усилением протекционизма в мировой торговле. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Индии и Китая.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с продолжающейся опасной разбалансировкой многосторонней торговой системы, усилением протекционистских мер, развязыванием торговых войн, расширением практики нелегитимных односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН, - отметил он. - Считаем, что все государства должны иметь равные возможности и на справедливой основе участвовать в глобальной экономической деятельности".

Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, заверил, что Китай, Россия и Индия будут защищать многостороннюю систему международной торговли и противостоять протекционизму.

"Мы согласились с тем, что будем решительно выступать против унилатерализма и протекционизма, защищать многостороннюю систему торговли, основанную на правилах. Мы считаем, что при реформировании ВТО следует учитывать основные ценностей и основополагающие принципы, в частности, придерживаться особого и дифференцированного режима", - сказал министр.

Ван И затронул также тему кибербезопасности и информационных технологий. По его словам, в этих вопросах необходимо следовать принципам справедливости и не допускать дискриминации.

В новость были внесены изменения (09:20 мск) — добавлены цитаты Ван И