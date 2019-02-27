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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Акционер КБ "Восточный" заявил, что сумма исков к Baring Vostok больше требований фонда

Вместе с тем, член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов сообщил, что не может обсуждать конкретные детали исков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общая сумма исков банка "Восточный" к Baring Vostok в 1,5 раза превышает размер требований фонда к банку. Об этом сообщил ТАСС член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов, ранее направивший заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Информация о деталях исков Baring Vostok, в частности, о сумме требований, не соответствует действительности. К сожалению, я не могу обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательств это прямо запрещает. Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к нам. Также могу добавить, что представителям фонда выгодно, чтобы дискуссия ушла в плоскость придуманных ими претензий, и невыгодно обсуждать суть претензий к ним самим и их действиям, которые являются банальным мошенничеством", - отметил он.

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РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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