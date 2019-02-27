Стоимость авиабилетов с Сахалина на Курилы станет единой с лета 2019 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти приняли решение сделать единой стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (остров Кунашир) и Курильск (остров Итуруп). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Instagram.

Сейчас по льготной ставке приобретать авиабилеты для перелетов внутри Сахалинской области могут те граждане, которые постоянно проживают на территории региона и имеют постоянную прописку.

"С вводом тарифов "по прописке" курильчане лишились возможности лишний раз повидаться с родственниками или детьми, которые живут в другом регионе. Есть те, кто постоянно живет и работает на Курилах, но имеет временную прописку, поэтому тоже вынужден оплачивать полную стоимость билета. А для многих людей 15 тыс. рублей в один конец - непосильная плата. Принял решение: с переходом на летнее расписание стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск как для жителей Сахалинской области, так и для тех, кто зарегистрирован в других регионах, будет одной - 5950 рублей", - говорится в сообщении Лимаренко.

Ранее сообщалось, что выполняться регулярные пассажирские перевозки между тремя Курильскими островами (Кунашир, Итуруп, Шикотан) будут на новой технике - двух вертолетах и двух самолетах. Воздушные судна закуплены в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Вместимость новых самолетов составит до 19 человек, вертолетов - до 22.

Повышение транспортной доступности для жителей Курильских островов на сегодняшний день является одним из самых острых вопросов в области. Регулярное авиасообщение между курильскими островами Кунашир и Шикотан с советских годов было впервые возобновлено только в 2016 году.